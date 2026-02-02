Vilcienu satiksme joprojām traucēta: kavējas un atcelti reisi vairākos maršrutos
Pirmdien joprojām traucēta vilcienu satiksme, liecina AS "Pasažieru vilciens", kas strādā ar zīmolu "Vivi", publiskotā informācija.
Vilciens Rīga (plkst. 12.39)-Aizkraukle (plkst. 14.01) un vilciens Rīga (plkst. 11.45) - Tukums II (13.30) brauc ar aptuveni desmit minūšu kavējumu, savukārt vilciens Rīga (plkst. 11.40)-Valga (plkst. 14.05) brauc ar aptuveni 15 minūšu kavējumu.
Tikmēr vilciens Sloka (12.18) - Rīga (13.15) brauc ar aptuveni 15 minūšu kavējumu, bet vilciens Tukums I (plkst. 11.52)-Rīga (plkst. 13.15) ir atcelts dzelzceļa posmā Tukums I - Sloka. Vienlaikus vilciens Ķemeri (plkst. 13.09)-Rīga (plkst. 14.15) kursēs maršrutā Tukums I-Rīga ar atiešanu no Tukums I stacijas plkst. 12.52, no Milzkalnes - plkst. 12.56, no Smārdes - plkst. 13.01.
Tāpat vilciens Rīga (plkst. 11.58)-Saulkrasti (plkst. 12.59) brauc ar aptuveni 10 minūšu kavējumu.
Kompānijā iepriekš skaidroja, ka tehnisku iemeslu dēļ vilciens Tukums II (plkst. 5.46)-Rīga (plkst. 7.29) tika atcelts. Ņemot vērā, ka Tukuma līnijā un Zemitānu stacijā patlaban notiek remontdarbi un ir ierobežota sliežu pieejamība, jebkādi traucējumi viena vilciena kustībā ietekmē arī nākamos reisus.
Tāpat, lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumus, posmos Rīga-Priedaine un Rīga-Jelgava pirmdienas rītā tika organizēti pārvadājumi ar dīzeļvilcieniem.