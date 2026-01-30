No 4. februāra Siguldas virzienā mainīsies vilcienu kustības saraksts.
Novadu ziņas
Šodien 15:48
“Latvijas dzelzceļa” remontdarbi ietekmēs vilcienu kustību Siguldas virzienā
No 4. februāra VAS “Latvijas dzelzceļš” sāks nākamo remontdarbu posmu, kas ietekmēs “Vivi” vilcienu kustību Siguldas virzienā, bet vilcieni kursēs līdz Rīgas Centrālajai stacijai. Izmaiņas skars tikai četrus dīzeļvilcienu reisus, pārējie paliks saskaņā ar ziemas pamatsarakstu.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, Siguldas virzienā vilcienu kustības saraksti mainīsies tikai četriem dīzeļvilcienu reisiem, savukārt pārējie reisi būs atbilstoši ziemas pamatsarakstam.
Šajā remontdarbu posmā vilciens no Rīgas uz Cēsīm izbrauks plkst. 15.26, no Rīgas uz Siguldu – plkst. 16.10 un 18.00, savukārt no Valgas uz Rīgu – plkst. 5.11.
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem sazinieties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot uz diennakts bez maksas tālruņa numuru 8760.