Nedēļa sākusies ar ķibelēm: tehnisku iemeslu dēļ traucēta vilcienu satiksme
Pirmdienas rītā traucēta vilcienu satiksme, liecina "Pasažieru vilciens" , kas strādā ar zīmolu "Vivi", publiskotā informācija.
Tostarp kompānijā informē, ka vilciens Tukums II (plkst. 5.59)-Rīga (plkst. 7.29) tehnisku iemeslu dēļ ir atcelts posmā Tukums II-Sloka. Pasažieri aicināti izmantot vilcienu Tukums II (plkst. 6.59)-Rīga (plkst. 08.29).
Vilciens Rīga (plkst. 6)-Tukums II (plkst. 7.44) brauc ar apmēram 10 minūšu kavējumu pretī braucoša vilciena gaidīšanas dēļ.
Vilciens Aizkraukle (plkst. 6.02)-Rīga (plkst. 7.21) laika apstākļu dēļ brauc ar apmēram 10 minūšu kavējumu.
Vilciens Sloka (plkst. 6.32)-Rīga (plkst. 7.29) tehnisku iemeslu dēļ brauc ar apmēram 15 minūšu kavējumu.
Vilcieni Rīga (plkst. 6.53)-Jelgava (plkst. 7.32) un Jelgava (plkst7.57)-Rīga (plkst. 8.43) tehnisku iemeslu dēļ tiks apkalpoti ar dīzeļvilciena sastāvu.
Vilciens Dubulti (plkst. 6.08)-Rīga (plkst. 6.59) tehnisku iemeslu dēļ ir atcelts.
Savukārt maršrutā Priedaine-Rīga reiss, kas no Priedaines stacijas atgāja plkst. 6.50, tehnisku iemeslu dēļ tiek nodrošināts ar dīzeļvilcienu.