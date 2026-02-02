Nedēļa sākusies ar ķibelēm: tehnisku iemeslu dēļ traucēta vilcienu satiksme
foto: LETA
Pirmdienas rītā traucēta vilcienu satiksme.
Nedēļa sākusies ar ķibelēm: tehnisku iemeslu dēļ traucēta vilcienu satiksme

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Pirmdienas rītā traucēta vilcienu satiksme, liecina "Pasažieru vilciens" , kas strādā ar zīmolu "Vivi", publiskotā informācija.

Tostarp kompānijā informē, ka vilciens Tukums II (plkst. 5.59)-Rīga (plkst. 7.29) tehnisku iemeslu dēļ ir atcelts posmā Tukums II-Sloka. Pasažieri aicināti izmantot vilcienu Tukums II (plkst. 6.59)-Rīga (plkst. 08.29).

Vilciens Rīga (plkst. 6)-Tukums II (plkst. 7.44) brauc ar apmēram 10 minūšu kavējumu pretī braucoša vilciena gaidīšanas dēļ.

Vilciens Aizkraukle (plkst. 6.02)-Rīga (plkst. 7.21) laika apstākļu dēļ brauc ar apmēram 10 minūšu kavējumu.

Vilciens Sloka (plkst. 6.32)-Rīga (plkst. 7.29) tehnisku iemeslu dēļ brauc ar apmēram 15 minūšu kavējumu.

Vilcieni Rīga (plkst. 6.53)-Jelgava (plkst. 7.32) un Jelgava (plkst7.57)-Rīga (plkst. 8.43) tehnisku iemeslu dēļ tiks apkalpoti ar dīzeļvilciena sastāvu.

Vilciens Dubulti (plkst. 6.08)-Rīga (plkst. 6.59) tehnisku iemeslu dēļ ir atcelts.

Savukārt maršrutā Priedaine-Rīga reiss, kas no Priedaines stacijas atgāja plkst. 6.50, tehnisku iemeslu dēļ tiek nodrošināts ar dīzeļvilcienu.

