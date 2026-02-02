Ministra Kaspara Meļņa mīļotā sieviete veikusi unikālu operāciju
Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis ir ļoti lepns par mīļotās sievietes, ārstes neiroķirurģes Jūlijas Dolgopolovas, un viņas komandas šā gada sākumā veikto unikālo operāciju, kad pacientam caur galvaskausu izoperēts audzējs acs dobumā aiz acs ābola.
Janvārī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroķirurģijas klīnika izplatīja paziņojumu par šā gada sākumā veiktu unikālu un ārkārtīgi retu operāciju pacientam ar neparastu patoloģiju – blīvu, kalcinētu veidojumu acs dobumā aiz acs ābola. Ziņa pāršalca visu Latviju un izpelnījusies apbrīnu gan ārstu vidū, gan plašākās aprindās.
Operācijas laikā mediķu komanda, kuras priekšgalā bija jaunā un talantīgā ārste neiroķirurģe Jūlija Dolgopolova, veica augstas precizitātes ķirurģisku iejaukšanos – caur galvaskausu tika izveidota aptuveni vienu centimetru liela atvere acs dobuma sienā, kas ļāva piekļūt patoloģiskajam veidojumam un veikt tā pilnīgu rezekciju, nebojājot acs struktūras. Pēc operācijas pacientam pilnībā izzuda pirmsoperācijas sūdzības un tika saglabātas visas acs funkcijas, tostarp redze un acs kustīgums.
Neiroķirurģes mīļotais cilvēks, Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, žurnālam "Kas Jauns" atklājis, ka bijis informēts, ka Jūlija gatavojas veikt šo operāciju, un ļoti novērtē draudzenes profesionālos panākumus: “Protams, ka es ļoti lepojos ar to, ko viņa dara. Jāteic, mani nepārsteidza tas, kādai operācijai Jūlija gatavojās, jo zinu, cik viņa ir zinātkāra un arī ikdienā daudz strādā, lai nemitīgi papildinātu zināšanas un augtu profesionāli. Protams, tam ir arī ēnas puse, jo Jūlija tāpēc mazāk laika pavada mājās, kas arī ir saprotams. Patiešām priecājos, ka Latvijā ir tādi jauni speciālisti kā Jūlija, kas spēj veikt šādas operācijas. Man kā cilvēkam, kurš nav ārsts, pat ir grūti iztēloties, kā neiroķirurgs var tā vienkārši darboties pa pacienta smadzenēm, bet šī operācija vispār ir prātam neaptverama. Tas ir fenomenāli, ko Jūlija var izdarīt! Visu cieņu! Un kolosāli, ka viņa nebaidās uzņemties tik ļoti sarežģītas operācijas, kurām ir arī ēnas puse, jo pastāv liels risks un iznākums var būt dažāds. Taču Jūlija ir drosmīga, un viņai arī izdodas. Cepuri nost!”
Politiķis ar draudzeni dažkārt diskutējot par katra darbu un atbildību, un viņš atzīst, ka Jūlijas atbildība ir nesalīdzināmi lielāka: “Viņas darba rezultātā cilvēkiem dažkārt tiek iedoti mēneši un gadi dzīves, ko mēs citās profesijās nevaram iedot. Tādā ziņā tas, ar ko Jūlija nodarbojas, ir patiešām apbrīnas vērts!”