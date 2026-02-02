Ziemeļu vējš atnesīs nedaudz siltāku gaisu - pēcpusdienā temperatūra paaugstināsies
Pirmdien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, prognozē sinoptiķi.
Mākoņaināka diena gaidāma valsts galējos austrumos, kur iespējams neliels sniegs.
Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš, no pēcpusdienas Rīgas līcī gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Vēja ietekmē līča dienvidos sāks veidoties ledus krāvumi; otrdien un turpmākajās dienās ledus virzīsies uz Kurzemes piekrasti.
Ziemeļu vējš atnesīs nedaudz siltāku gaisu - pirmdienas pēcpusdienā temperatūra paaugstināsies līdz -9..-14 grādiem, piekrastē un Ziemeļkurzemē - līdz -5..-8 grādiem.
Rīgā gaidāms saulains laiks, bez nokrišņiem. Dienas gaitā pastiprināsies ziemeļu vējš, vakarā līča krastā gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz -6 grādiem.
Laikapstākļus nosaka anticiklons, Krievijā atrodas ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1022 hektopaskāliem Latgales austrumos līdz 1029 hektopaskāliem Ziemeļkurzemē.