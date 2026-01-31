Šonakt vietām gaidāms ļoti stiprs sals līdz -29 grādiem; iedzīvotāji saņem brīdinājumu telefonos
Šajā nedēļas nogalē izsludināts oranžais brīdinājums par stipru salu. Daudzi iedzīvotāji saņēmuši arī šūnu apraides ziņojumu par gaidāmajiem laikapstākļiem.
"ĻOTI STIPRS SALS. ESI GATAVS! Meteorologi brīdina, ka šonakt vietām šajā teritorijā gaidāms ļoti stiprs sals. Minimālā gaisa temperatūra var sasniegt -25...-29°C.
Esiet piesardzīgi, lietojot apkures ierīces un elektriskos sildītājus. Stiprs sals var ietekmēt infrastruktūras darbību un transporta kustību. Izvairieties no ilgstošas un mazkustīgas atrašanās ārā, velciet piemērotu apģērbu. Vairāk drošības padomu 112 tīmekļvietnē," pausts saņemtajā paziņojumā.
Kā vēsta sinoptiķi, svētdienas naktī nokrišņi nav gaidāmi, un neliels mākoņu daudzums būs vien valsts rietumos. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Gaiss atdzisīs līdz -19...-24 grādiem, Kurzemes ziemeļos līdz -10…-15 grādiem, bet vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms ļoti stiprs sals līdz -25…-30 grādiem.