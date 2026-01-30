Aizvadītas Ziemeļlatgales Lūgšanu brokastis
Balvu Kultūras un atpūtas centrā Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar kristīgajām draudzēm aicināja labas gribas ļaudis pulcēties uz ekumenisku labdarības pasākumu ''Ziemeļlatgales Lūgšanu brokastis''.
Pasākumā kopā sanāca cilvēki ar atšķirīgu dzīves pieredzi – no dažādām konfesijām, politiskajām partijām un nacionalitātēm, lai runātu par vērtībām, kas mūs vieno, lūgtu Dieva svētību darbiem, kā arī veidotu garīgu kopību un savstarpēju saticību, informē Balvu novada pašvaldībā. “Ziemeļlatgales Lūgšanu brokastis” ir iespēja, uzrunājot plašāku sabiedrību, apsēsties pie kopīga brokastu galda un atklāt, ka, darbojoties kopā, mēs spējam paveikt lietas, kas katram atsevišķi nebūtu pa spēkam. Par pasākuma moto šogad tika izvēlēti vārdi no Svētajiem Rakstiem: ''Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu.'' (2.Timotejam 1:7)
''Laiks katra cilvēka dzīvē ir burvis, kas spēj gan dot, gan atņemt, un katra diena veras kā durvis uz ko jaunu un nezināmu. Arī šodien mums ir dots laiks - laiks, kas aicina apstāties, ievilkt elpu un ieklausīties. Veltīt domas patiesi skaistām un būtiskām lietām. Šodien, šeit - Ziemeļlatgales sirdī, Balvos - mēs esam sanākuši kopā, lai vienotos kopējā lūgšanā,'' ar šādiem vārdiem klātesošos uzrunāja pasākuma vadītāji Karīna Stivriņa un priesteris Staņislavs Prikulis.
Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks savā uzrunā pasākuma dalībniekiem uzdeva jautājumu: kas ir galvenais Ziemeļlatgales Lūgšanu brokastīs? No zāles atskanēja atbilde - lūgšanas, kas arī ir atslēgas vārds šim pasākumam. Priekšsēdētājs pateicās visiem klātesošajiem par atrasto laiku, par sirds mīlestību, atvērtību un gatavību būt kopā ārpus ikdienas darbiem un rūpēm. Viņš uzsvēra, ka šāds kopā būšanas brīdis ir nepieciešams dvēselei, prātam un garam, noslēgumā novēlot, lai šī diena ikvienam būtu piepildīta.
Neatņemama Lūgšanu brokastu tradīcija ir ziedojumu vākšana labdarības mērķim. Atskatoties uz aizvadīto gadu, Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības vadītāja un biedrības ''Mans patvērums'' valdes priekšsēdētāja Marija Duļbinska pastāstīja par iepriekšējā gada ''Ziemeļlatgales Lūgšanu brokastīs'' saziedoto līdzekļu izlietojumu. Viņa pateicās līdzcilvēkiem par sniegto iespēju bērniem ar īpašām vajadzībām kaut uz mirkli aizmirst par sāpēm, slimībām un ikdienas raizēm, apmeklējot koncertus un iepriecinot viņu mazās sirsniņas. Marija Duļbinska uzsvēra, ka bērniem ar īpašām vajadzībām nepieciešamas ne tikai zāles un rehabilitācija, bet arī kultūras un sociālās aktivitātes - tās sniedz prieku, mazina stresu, veicina emocionālo labsajūtu un uzlabo veselību kopumā.
Savukārt Velta Doļuka, aizbildne diviem bērniem, pastāstīja par šī gada Lūgšanu brokastu mērķi un labajiem darbiem, ko kopīgi iecerēts paveikt. Šogad saziedotie līdzekļi tiks novirzīti pasākuma organizēšanai Balvu novada bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. Viņa izteica sirsnīgu pateicību Balvu novada pašvaldībai par rūpēm, atbalstu un ieguldījumu sabiedrības labā.
Pirmā ar savu liecību dalījās kinorežisore, publiciste un rakstniece Vija Beinerte. Ievadā viņa sacīja: ''Cik brīnišķīgi ir būt starp savējiem, cik brīnišķīgi ir runāt ar brāļiem un māsām! Kad tika jautāts, kas ir galvenais Lūgšanu brokastīs, mana pirmā atbilde bija šāda - Tas, kurš mūs visus šorīt šeit ir aicinājis, vienīgais visa labā Aicinātājs, kuram mēs veltām savas lūgšanas un no Kura saņemam pilnīgi visu.'' Savu liecību Vija Beinerte turpināja, daloties sapnī par Latviju.
Savukārt Gunita Ābola, Rankas muižas īpašniece, dalījās savā personīgajā pieredzē par lūgšanām, ticību Dievam un Rankas muižas atjaunošanu no gruvešiem - par grūto un asaru pilno ceļu, kā arī par to, kā Dievs šajā ceļā ir palīdzējis viņai un viņas ģimenei.
Ar iedvesmojošu stāstu par atklāsmēm un ceļu pie Dieva dalījās arī Karīna Stivriņa, viesu mājas ''Karina Home'' īpašniece. Viņa atklāti stāstīja par tuvinieka zaudējumu, sava ceļa meklējumiem un lūgšanām.
Par pasākuma muzikālo noformējumu parūpējās dziedātāji Atis Auzāns, Karīna Stivriņa un Katrīna Kuzņecova.
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe, uzrunājot klātesošos, sacīja: ''Lūgšanu brokastis ir domātas tam, lai mēs vismaz reizi gadā būtu vienoti. Ja jautātu, kurš jūtas vislabāk, atbilde būtu — tie, kas ir tuvāk Dievam, kam sirdis ir visatvērtākās. Taču es vēlētos, lai arī tie, kas ir vistālāk, spētu panākt vismaz solīti tuvāk Kristum.''
Noslēgumā visi garīdznieki, kuri bija ieradušies uz ''Ziemeļlatgales Lūgšanu brokastīm'', vienojās kopīgā aizlūgumā, lūdzot Dieva svētību un stiprinājumu mūsu zemei, novadam, ģimenēm un katram no mums, lai Viņa gaisma un spēks pavada mūs ikdienā.
Lūgšanu brokastis ir daļa no starptautiskas iniciatīvas, kas aizsākās Amerikas Savienotajās Valstīs 1952. gadā, lai vienotībā un saskaņā, lūdzot Dieva svētību tautai un valstij, gūtu stiprinājumu, gudrību, iedrošinājumu kopīgai sadraudzībai un rīcībai. Līdzīgi pasākumi katru gadu notiek vairāk nekā 40 valstīs. Katru gadu arvien jaunas valstis uzsāk šo tradīciju, uzaicinot valsts un pašvaldību līderus, uzņēmējus un sabiedriskos aktīvistus kopīgai sadraudzībai, iedrošinājumam un Dieva meklējumiem lūgšanā.
Latvijā Lūgšanu brokastis aizsākās 2005. gadā, pēc Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga iniciatīvas.