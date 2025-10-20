Šausmas Rīgā: dzīvoklī atrod divu cilvēku mirstīgās atliekas. Iespējams, notikusi slepkavība un pašnāvība
Rīgā, Latgales priekšpilsētā, pagājušajā piektdienā, 17. oktobrī, kādā dzīvoklī atrastas divu cilvēku mirstīgās atliekas, no kurām viena persona bija ar šautu brūci, aģentūrai LETA apliecināja Valsts policijā.

Dzīvoklī atrasti sievietes un vīrieša līķi pēc tam, kad tur bija iekļuvuši glābēji. Bojāgājušajam vīrietim bijusi šauta brūce.

Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta - par slepkavību. Ir nozīmētas ekspertīzes, un policija noskaidro notikušā apstākļus.

Sākotnējā informācija liecina, ka minētais vīrietis, iespējams, nodarījis miesas bojājumus sievietei, kuru dēļ iestājusies viņas nāve, pēc kā izdarījis pašnāvību.

