Raimonds Bergmanis: Krievija saglabājas kā ilgtermiņa drauds
Drošība šobrīd ir Latvijas un visas eiroatlantiskās telpas galvenā prioritāte, Saeimas ārpolitikas debatēs teica deputāts Raimonds Bergmanis (AS), runājot NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vārdā.
Saeimas debatēs Bergmanis teica, ka drošība šobrīd ir Latvijas un visas eiroatlantiskās telpas galvenā prioritāte, jo starptautiskā vide kļūst arvien nestabilāka, bet Krievija saglabājas kā ilgtermiņa drauds. Viņš norādīja, ka NATO spēju stiprināšana ir būtiska gan alianses austrumu flangam, gan Latvijas drošībai.
Bergmanis akcentēja, ka NATO Parlamentārā asambleja pēdējos gados īpašu uzmanību veltījusi Ukrainai un aliansei nepieciešamajām reformām, tostarp aizsardzības industrijas paātrinātai attīstībai, dronu apdraudējuma novēršanai un birokrātijas mazināšanai militārajā ražošanā. Viņš teica, ka Eiropai joprojām jāpaaugstina aizsardzības izdevumi, lai tā būtu spējīga sevi aizsargāt situācijā, kad miers reģionā nav garantēts.
Deputāts norādīja, ka asamblejā pieņemtās rezolūcijas apliecina sabiedroto vienotību, tostarp attiecībā uz atbalstu Ukrainai un demokrātiskās noturības stiprināšanu pret ārvalstu iejaukšanos. Bergmanis uzsvēra, ka palīdzība Ukrainai jānodrošina nepārtraukti, arī pēc iespējamā pamiera sākšanās.
Runājot par Krieviju, Bergmanis teica, ka tās mērķis ir šķelt NATO, tomēr alianses priekšrocība ir augstākas tehnoloģiskās spējas un sabiedroto vienotība. Viņš piebilda, ka NATO jābūt pietiekami stiprai, lai skaidri atturētu agresoru.
Bergmanis norādīja, ka arī ASV sagaida stipru un uz saviem spēkiem balstītu Eiropu, un decembra transatlantiskajā forumā Vašingtonā sabiedrotie apstiprināja gatavību stiprināt kopīgās aizsardzības spējas. Baltijas valstis forumā tika minētas kā paraugs citiem, jo tās skaidri apliecina, ka drošība un labklājība ir savstarpēji nesaraujamas.
Jau ziņots, ka Saeimā notiek ikgadējās ārpolitikas debates, kurās ārlietu ministre deputātus informēja par paveikto un iecerēto valsts ārpolitikā, kā arī par aktuālajiem Eiropas Savienības jautājumiem.