Stiprā snigšana apgrūtina satiksmi visā valstī; vissmagākā situācija Preiļu pusē
Stiprās snigšanas un aizputinājumu dēļ Preiļu apkārtnē uz autoceļiem izveidojušies ļoti apgrūtināti braukšanas apstākļi, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Arī pārējā valsts teritorijā braukšanas apstākļi vietām ir apgrūtināti.
Uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Piekalniem līdz Paterniekiem, Bauskas šosejas (A7) posmā no Ķekavas apvedceļa līdz Dzimtmisai, Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Dalbei, Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem, no Mazblīdenes līdz Ciecerei un no Kalvenes līdz Grobiņai, Ventspils šosejas (A10) pomā no Rīgas līdz Kūdrai un uz autoceļa Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) (A11) visā posmā.
Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi uz Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13), Daugavpils apvedceļa (A14), Rēzeknes apvedceļa (A15) un valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) no Skrīveru pagrieziena līdz Pērsei.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Valmieras, Cēsu, Valkas, Ogres, Dobeles, Tukuma un Ventspils apkārtni.
Ceļu uzturētāji aicina autovadītājus plānot papildu laiku ceļam un rēķināties, ka mazāks nozīmes autoceļi patlaban var būt grūti izbraucami. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 158 ziemas dienesta tehnikas vienības.