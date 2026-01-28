Latvijai izdoti trīs aizdomās turētie par bruņotu laupīšanu Vecrīgas pulksteņu veikalā
Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par pērn aprīlī notikušo bruņoto laupīšanu pulksteņu veikalā Vecrīgā. Somija Latvijai izdevusi trīs aizdomās turētos.
Laupīšana notika 2025. gada 29. aprīlī, kad organizēta noziedzīga grupa, piedraudot ar šaujamierocim līdzīgu priekšmetu, no veikala nolaupīja aptuveni 80 ekskluzīvus rokas pulksteņus. Kopējā nolaupīto preču vērtība tiek lēsta apmēram 690 000 eiro apmērā.
Laupīšana pulksteņu veikalā Vecrīgā
Izmeklēšanas gaitā, sadarbojoties ar Eiropolu un citām ES valstīm, noskaidrots, ka noziegumu izdarījuši četri vīrieši no Serbijas. Trīs no viņiem tika aizturēti 2025. gada oktobrī Somijā, kur grupa bija gatavojusies veikt analoģisku laupīšanu. Pēc tam, kad Somijā pret personām tika celta apsūdzība par tur plānoto noziegumu, šī gada janvārī visi trīs vīrieši tika izdoti Latvijai.
Šobrīd aizturētajiem piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, un viņi atrodas Rīgas Centrālcietumā. Policija rosinājusi uzsākt kriminālvajāšanu par laupīšanu un svešas mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu.
Ceturtais grupējuma dalībnieks joprojām atrodas starptautiskajā meklēšanā, taču viņa identitāte policijai ir zināma. Tāpat likumsargi turpina darbu, lai noskaidrotu nolaupīto pulksteņu atrašanās vietu.