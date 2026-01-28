Sniega dēļ Rīgā kavējas sabiedriskā transporta kustība.
Sabiedrība
Šodien 09:24
Sniega dēļ Rīgā būtiski kavēta sabiedriskā transporta kustība; pasažieriem jāapbruņojas ar milzu pacietību
Trešdienas rītā sniega dēļ Rīgā kavējas sabiedriskā transporta kustība.
Trolejbusi kavē par aptuveni 15 minūtēm, savukārt autobusi par aptuveni 20 minūtēm, atsevišķos maršrutos līdz 30 minūtēm.
Tramvaju satiksme sniega dēļ nav traucēta. Taču 1. maršruta tramvaju satiksme šorīt uz brīdi bija apturēta negadījuma dēļ, un pašlaik tā atjaunota.
Savukārt 5. un 8. tramvaja satiksme bija apturēta, jo tuvu sliedēm bija saplīsusi kāda automašīna un tai nevarēja pabraukt garām.
Jau vēstīts, ka šodien visā Latvijā sniega dēļ apgrūtināti braukšanas apstākļi, bet Saldus apkārtnē tie pat ir īpaši apgrūtināti.
Arī Rīgas ielas agrās rīta stundās bija piesniegušas un satiksme arī Rīgas maģistrālajās ielās bija apgrūtināta.