Sabiedrība
Šodien 08:58
Daudzviet Latvijā apledojums un sniegs apgrūtina braukšanu
Šorīt ap plkst. 6:30 daudzviet apledojums un sniegs apgrūtina braukšanu. Slidenos un sniegotos ceļu posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 98 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Tallinas šoseja (A1) posmā no Rīgas līdz Zvejniekciema stacijai;
- Vidzemes šoseja (A2) posmā no Rīgas līdz Augšlīgatnei un no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei;
- Valmieras šoseja (A3) posmā no Raganas līdz Braslas tiltam;
- Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) (A4) visā posmā;
- Daugavpils šoseja (A6) posmā no Rīgas līdz Saulkalnei un no Piekalniem līdz Paterniekiem;
- Jelgavas šoseja (A8) posmā no Dalbes līdz Meitenei;
- Liepājas šoseja (A9) posmā no Kaģiem līdz Bikstiem;
- Ventspils šoseja (A10) posmā no Kūdras no Strazdei;
- Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) (A11) visā posmā
- Rēzeknes šoseja (A12) visā posmā; autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā;
- Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;
- Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā; šoseja Tīnūži-Koknese (P80) posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Tīnūžiem.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā izņemot Rīgas un Kuldīgas apkārtnes.
Aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.