Sniega dziļums Dagdā pieaudzis līdz 33 centimetriem
Kopš pirmdienas vakara sniega segas biezums Dagdā pieaudzis par septiņiem centimetriem, sasniedzot 33 centimetrus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Tā ir līdz šim biezākā sniega sega, kas šajā ziemā konstatēta LVĢMC novērojumu tīklā. Tas ir arī dziļākais sniegs valstī kopš 2024. gada februāra, kad Dagdas novērojumu stacijā bija 37 centimetri sniega.
Daugavpilī sniega kārta kļuvusi par pieciem centimetriem biezāka, sasniedzot 24 centimetrus, savukārt Krāslavas novada Piedrujā sniega dziļums palielinājies no 23 līdz 27 centimetriem. Citviet Latvijā snidzis mazāk vai nav snidzis.
Otrdienas rītā vietām - galvenokārt valsts dienvidu daļā - turpina snigt. Debesis pārsvarā mākoņainas. Pūš lēns līdz mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš, Kolkā ar brāzmām līdz 13 metriem sekundē. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja.
Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši LVĢMC datiem bija no -4,3 grādiem Kolkā un Liepājas ostā līdz -12,4 grādiem Ainažos un -13,3 grādiem Alūksnē.
Rīgā mākoņains rīts, pūš ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 3-5 metri sekundē, gaisa temperatūra -8..-9 grādi. Novērojumu stacijā pilsētas centrā ir 13 centimetri sniega.
Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -3,1 grāda Kolkā līdz -10,5 grādiem Alūksnē.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 26. janvārī bija +23 grādi Spānijas dienvidaustrumos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -34 grādi kalnu ielejās Norvēģijā.