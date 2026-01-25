Rīgā ugunsgrēkā Latgales ielā sestdien izglābti divi cilvēki
Rīgā ugunsgrēkā Latgales ielā sestdien izglābti divi cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Izsaukumu VUGD saņēma plkst. 7.02. Tur piecstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas 35 kvadrātmetru platībā, kā arī ceturtā stāva dzīvokļa loga rāmis un balkons divu kvadrātmetru platībā.
Ugunsdzēsēji no mājas izglāba divus cilvēkus, no kuriem viens bija cietis un tika nodots mediķu aprūpē. Vēl 15 cilvēki no ēkas tika evakuēti. Ugunsgrēks tika likvidēts plkst. 9.31.
Vēl sestdien plkst. 17.29 glābēji saņēma izsaukumu uz Mazo Ozolu ielu Rīgā, kur divstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas desmit kvadrātmetru platībā. Pirms glābēju ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki. Ugunsgrēks tika likvidēts plkst. 19.34.
Glābēji plkst. 18.37 saņēma izsaukumu uz Kazarmes ielu Jelgavā, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji divu kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no mājas evakuējās divi cilvēki. Darbi notikuma vietā noslēdzās plkst. 19.36.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma vēl piecus izsaukumus par degošiem sodrējiem dzīvojamo māju dūmvados. VUGD aicina iedzīvotājus regulāri tīrīt dūmvadus, lai novērstu sodrēju degšanu.
Aizvadītajā diennaktī dienests kopumā saņēma 46 izsaukumus - 13 uz ugunsgrēku dzēšanu, 23 uz glābšanas darbiem, bet vēl desmit izsaukumi bija maldinājumi.