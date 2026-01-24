Uz Liepājas šosejas noticis ceļu satiksmes negadījums; daļēji bloķēta satiksme
foto: Soctīkli
Sniegota Liepājas šoseja (A9).
Uz Liepājas šosejas noticis ceļu satiksmes negadījums; daļēji bloķēta satiksme

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

VSIA "Latvijas valsts ceļi" ziņo, ka 24. janvāra pēcpusdienā uz Liepājas šosejas noticis ceļu satiksmes negadījums.

Ceļu satiksmes negadījuma dēļ uz A9 Liepājas šosejas 53. kilometrā pie Lestenes pagrieziena daļēji bloķēta satiksme, informē VSIA "Latvijas valsts ceļi".

Autovadītājus aicina izvēlēties citus apbraukšanas ceļus.

Jauns.lv jau vēstīja, ka sniegs un apledojums vietām Kurzemē un valsts centrālajā daļā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Apgrūtināti braukšanas apstākļi bija arī uz Liepājas šosejas (A9)  posmā no Rīgas līdz Kaģiem un no Apšupes krustojuma līdz Skrundai.

