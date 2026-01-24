Vietām Kurzemē un valsts centrālajā daļā autoceļi ir sniegoti un apledo
24. janvāra rītā sniegs un apledojums vietām Kurzemē un valsts centrālajā daļā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.
Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 44 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) (A5) visā posmā;
- Daugavpils šosejas (A6) posmā no Saulkalnes līdz Lielvārdei;
- Bauskas šoseja (A7) visā posmā;
- Jelgavas šoseja (A8) posmā no Rīgas līdz Dalbei;
- Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem un no Apšupes krustojuma līdz Skrundai;
- Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Strazdei;
- Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) (A11) posmā no Liepājas līdz Nīcai;
- valsts reģionālais autoceļš Tīnūži–Koknese (P80) posmā no Tīnūžiem līdz Skrīveru pagriezienam.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Ventspils, Talsu, Liepājas, Kuldīgas, Tukuma, Dobeles, Jēkabpils, Preiļu, Krāslavas, Gulbenes, Balvu, Alūksnes, Valkas, Valmieras, Cēsu un Limbažu apkārtnē..
VSIA "Latvijas Valsts ceļi" aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.
Ar braukšanas apstākļiem valsts ceļu tīklā ikviens var iepazīties kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā www.lvceli.lv.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicinām informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos X un Facebook.