Šlesers nevēlas pieļaut iestudējumu par Zatlera rīkojumu "nr. 2" Dailes teātrī
Partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līderis Ainārs Šlesers lūdzis Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) nepieļaut Dailes teātra iestudējuma par kādreizējā Valsts prezidenta Valda Zatlera 2011. gada rīkojumu "nr. 2" publisku izrādīšanu priekšvēlēšanu aģitācijas periodā.
Šlesers iesniegumā KNAB norāda, ka viens no Zatlera rīkojuma par 10. Saeimas atlaišanu publiski norādītajiem pamatojumiem bija Saeimas balsojums, ar kuru netika dota piekrišana veikt kratīšanu Šlesera dzīvesvietā saistībā ar krimināllietu, kurā viņš, pēc paša vārdiem, esot "pilnībā attaisnots". Šo lietu izmeklētāji izbeidza, nesavācot pietiekamus pierādījumus.
Pēc Šlesera paustā, patiesība gan bijusi gluži cita, jo Zatlera lēmumu rosināt atlaist Saeimu pirms Valsts prezidenta vēlēšanām esot diktējusi vēlme atriebties politiķiem, tostarp Šleseram, par nevēlēšanos atbalstīt viņa ievēlēšanu uz otro pilnvaru termiņu. Turklāt Zatlers, izmantojot savu amatu, centies gūt personisku labumu, proti, Saeimas atlaišanas dienā notika Zatlera Reformu partijas (ZRP) dibināšanas kongress, un 11. Saeimas ārkārtas vēlēšanās Zatlera partija ieguva 20,8% balsu un 22 mandātus, norāda Šlesers.
Politiķis pauž satraukumu, ka teātra izrādes iestudēšana īsi pirms Saeimas vēlēšanām, kurās viņš būšot "viens no galvenajiem procesa dalībniekiem", ir neapstrīdams politiskais "pasūtījums".
Šlesers uzsver, ka Dailes teātra vadītājs Juris Žagars pērn pašvaldību vēlēšanās startēja no "Jaunās vienotības" saraksta, bet teātri pārrauga kultūras ministre Agnese Lāce no "Progresīvajiem", un abi šie politiskie spēki esot nesamierināmi Šlesera vadītās partijas oponenti.
Šleseram esot pamats domāt, ka Matīsa Gricmaņa gatavotā izrāde Dailes teātrī tieši šogad top, lai negatīvi ietekmētu vēlētāju viedokli, un tā iecerēta, lai, selektīvi izmantojot faktus, veidotu negatīvu nostāju pret Šleseru un viņa vadīto politisko spēku.
Šlesers aicinājis KNAB izvērtēt un sekot līdzi tam, lai topošais dramaturģiskais darbs neizvēršas par potenciālu priekšvēlēšanu anti-aģitāciju pret Šleseru un LPV. Šādas izrādes demonstrēšana priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, pēc politiķa domām, būtu kvalificējama kā slēpta politiskā aģitācija, kas turklāt tapusi par valsts līdzekļiem.
"Rīkojuma nr. 2" pirmizrāde notiks jūnijā.
KNAB apstiprināja, ka šonedēļ saņēmis iesniegumu par topošo izrādi. KNAB atbilstoši savai kompetencei izvērtēs iesniegumā minēto informāciju.