Āfrikas cūku mēra dēļ "Vaiņodes bekona" novietnē likvidēs vairāk nekā 22 000 cūku
Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā SIA "Vaiņodes bekons" cūku novietnē Dienvidkurzemes novada Vaiņodes pagastā likvidēs kopumā 22 262 cūkas, pavēstīja Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD).
Dienests, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu un papildu paraugu laboratorisko izmeklēšanu, konstatējis slimību vairākos "Vaiņodes bekona" novietnes korpusos. Ņemot vērā konstatēto izplatību novietnē, nav iespējams nodalīt epidemioloģiski nesaistītas un slimības neskartas dzīvnieku grupas, tādējādi ir nolemts likvidēt visas novietnē esošās cūkas.
Plānots, ka cūku likvidēšanas process ilgs vismaz divas nedēļas.
Iepriekš "Vaiņodes bekona" pārstāvis Artūrs Eglītis sacīja, ka fermā cūkas tiek turētas vairākos nodalītos korpusos, tāpēc tika runāts ar PVD, lai nenāktos likvidēt visas cūkas.
"Vaiņodes bekona" apgrozījums 2024. gadā bija 5,938 miljoni eiro, kas ir par 1,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās 5,2 reizes un bija 203 618 eiro, liecina informācija "Firmas.lv". 2024. gadā "Vaiņodes bekons" Latvijā guva ieņēmumus 3,019 miljonu eiro apmērā, bet Lietuvā - 2,919 miljonu eiro apmērā.
Kompānija ir reģistrēta 1998. gadā, un tās pamatkapitāls ir 3,463 miljoni eiro. "Vaiņodes bekona" vienīgais īpašnieks ir SIA "Vaiņode Agro Holding", kas savukārt pieder AS "AmberStone Group". "Vaiņodes bekona" patiesā labuma guvēja ir Nika Berne.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.