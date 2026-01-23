Rīgas Anglikāņu baznīcā ar īpašu koncertu atzīmēs Mocarta 270. jubileju
31.janvārī plkst.19 Rīgas Anglikāņu Sv. Pestītāja baznīcā izskanēs koncerts “Mocartam – 20. Mocarta Mazā nakts mūzika”, kurš veltīts komponista 270.dzimšanas dienai un kurā piedalīsies izcilais soprāns Sonora Vaice un lieliskā ērģelniece Larisa Carjkova.
Koncertā, kurš norisināsies sveču gaismā, Larisas Carjkovas interpretācijā skanēs gan Volfganga Amadeja Mocarta “Mazā nakts mūzika” pārlikumā ērģelēm un citi instrumentālie skaņdarbi, gan viņa komponētās operu ārijas, kurām raksturīgo vieglumu, eleganci un dziļi emocionālo izteiksmīgumu klausītājiem atklās Latvijā un citur pasaulē augstu novērtētā operdziedātāja Sonora Vaice.
Koncerta programma skanēs “Alleluia”no Exultate Jubilate, “Laudate Dominum no svinīgās Vesperes, populārās ārijas no Figaro kāzām” un citi solo darbi.
“Mocarta mūzika apbur mani ar savu neviltoto prieku, trauslumu un dziļumu. Tā pieprasa būt patiesai līdz sirds dziļumiem, jo nav aiz kā paslēpties. Šajā mūzika katra nots elpo un stāsta savu stāstu,” pauž ērģelniece Larisa Carjkova, savukārt Sonora Vaice uzsver: “Mocarts ir skaidrība, azarts, sirds dziļums, un viņa mūzika ir skaista kā mūžība!”
“Man kā producentei Mocarts ir viens no vismīļākajiem komponistiem, tādēļ vēlējos sarīkot Mocartam veltītu koncertu tieši viņa jubilejas mēnesī,” atklāj koncerta producente Ingrīda Bondare, piebilstot: “Rīgas Anglikāņu baznīcas īpašā akustika un sveču radītā noskaņa piešķirs koncertam svinīgu, mierpilnu un iedvesmojošu gaisotni, padarot šo vakaru par muzikālu baudījumu un cieņas apliecinājumu vienam no pasaules mūzikas ģēnijiem.”