Salaspils novada īpašumu nomniekiem par rēķina saņemšanu pa pastu jāmaksā 6,43 eiro.
Novadu ziņas
Šodien 09:39
Salaspils novada īpašumu nomniekiem par rēķina saņemšanu pa pastu jāmaksā 6,43 eiro
Lai veicinātu elektronisko dokumentu apriti, Salaspils novada pašvaldība no 2026. gada 1. janvāra ieviesusi maksu par nomas rēķinu sagatavošanu un nosūtīšanu pa pastu, informēja pašvaldībā.
Saskaņā ar domes lēmumu pašvaldības īpašumu nomniekiem, kuri izvēlas saņemt rēķinus papīra formātā pa pastu, turpmāk būs jāmaksā 6,43 eiro.
Lai izvairītos no papildu izdevumiem, pašvaldība aicina klientus pieteikties rēķinu saņemšanai elektroniski. To iespējams izdarīt, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu "dome@salaspils.lv", nosūtot iesniegumu uz pašvaldības e-adresi vai aktivizējot savu e-adresi.
Pašvaldība norāda, ka tiem nomniekiem, kuriem jau ir aktīva e-adrese, rēķini automātiski tiks nosūtīti uz to.