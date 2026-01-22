Salaspils novadā atļauj atrasties uz atsevišķu ūdenstilpju ledus; Daugavā un Mazajā Juglā aizliegums saglabājas
Ņemot vērā ilgstošo salu un stabilas ledus kārtas izveidošanos, Salaspils novada pašvaldība no 21. janvāra atļāvusi iedzīvotājiem atrasties uz vairāku publisko ūdenstilpju ledus, informēja pašvaldībā.
Lēmums pieņemts, balstoties uz pašvaldības iestādes "Komunālais dienests" 20. janvārī veiktajiem mērījumiem, kas uzrādīja, ka ledus biezums dīķos ir sasniedzis 12–14 centimetrus. Šāds biezums tiek uzskatīts par pietiekami drošu tādām ziemas aktivitātēm kā slidošana un zemledus makšķerēšana.
Saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu atrasties uz ledus atļauts Nometņu ielas dīķos, Vītolu ielas dīķos, ūdenstilpē pie dārziem dzelzceļa tuvumā, dīķī starp dārziem Lazdu ielā 6, dīķī blakus Spolīškalnam, dīķī Zvanu ielā, kā arī meža dīķos Nr. 1 un Nr. 2 virzienā uz Getliņiem.
Vienlaikus pašvaldība uzsver, ka kategorisks aizliegums atrasties uz ledus joprojām ir spēkā Daugavas un Mazās Juglas upju baseinos, kur ledus apstākļi joprojām ir bīstami.
Pašvaldība norāda, ka brīdinājuma zīmes pie ūdenstilpēm netiks noņemtas, jo ledus biezums dažādās vietās var atšķirties, un pilnīgu drošību garantēt nav iespējams. Ja laikapstākļi mainīsies un ledus kļūs nedrošs, atļauja tiks nekavējoties atcelta.
Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, īpašu uzmanību pievēršot bērnu un mājdzīvnieku drošībai, bet, pamanot ielūzušu cilvēku, nekavējoties zvanīt pa tālruni 112.