Tiesībsardze pārmet Salaspils pašvaldībai, ka tā prasa vecāku līdzfinansējumu bērnu nogādāšanai uz skolu
Salaspils novada pašvaldības saistošie noteikumi, kas šobrīd paredz vecāku līdzfinansējumu bērna nokļūšanai uz skolu ar pašvaldības organizētu skolas autobusu, neatbilst ne bērna tiesībām uz bezmaksas izglītību, ne pašvaldības pienākumam nodrošināt pieejamu izglītību visiem bērniem, paziņojusi tiesībsardze Karina Palkova.
Tāpēc tiesībsardze aicina Salaspils novada pašvaldību šos noteikumus līdz 27. novembrim mainīt, pavēstīja Tiesībsarga birojā.
Tajā informē, ka Salaspils novada pašvaldība tiesībsardzei norādījusi, ka skolēna vecāki sedz simbolisku daļu no transportēšanas izdevumiem - divus eiro mēnesī jeb divus braucienus. Pašvaldība šo kārtību pamato ar vēlmi veicināt vecāku līdzdalību un bērnu atbildīgu attieksmi pret sniegto pakalpojumu, piemēram, lai nepazaudētu izsniegto braukšanas karti.
Tomēr tiesībsardze nepiekrīt šādam līdzfinansējuma modelim, uzsverot pašvaldības pienākumu nodrošināt transportu skolēnu nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu.
Palkova uzsver, ka neviens likums nav noteicis vecākiem pienākumu līdzfinansēt skolēnu transportu, turklāt līdzmaksājuma noteikšana var radīt šķēršļus bērna nokļūšanai skolā un tādējādi faktiski liegt piekļuvi izglītībai.
Viņa norāda, ka bērna tiesības uz izglītību ietver arī nokļūšanu skolā. "Ja pašvaldība nosaka vecāku līdzmaksājumu par skolēnu transportu, tā faktiski pārceļ savu atbildību uz ģimeņu pleciem. Tas nav pieļaujams, jo bērna tiesības uz izglītību bezmaksas nedrīkst būt atkarīgas no vecāku materiālajām iespējām," norāda tiesībsardze.
Par sniegto rekomendāciju tiesībsardze informējusi arī pašvaldības uzraugošo Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju.