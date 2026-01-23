Vienoti garšā: Ķegumā vietējiem iedzīvotājiem un ukraiņiem īpašā meistarklasē atklāj latviešu virtuves noslēpumus
Lai veicinātu savstarpēju izpratni un sociālo saliedētību, biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) projekta "ESSI Baltic" ietvaros Ķegumā organizējusi pasākumu, kurā Latvijas iedzīvotāji un Ukrainas civiliedzīvotāji kopīgi apguva latviešu nacionālo ēdienu gatavošanu, informē Ogres novada dome.
Pasākumā "Latviešu nacionālie ēdieni – Irbītes un Rupjmaizes kārtojums: kultūru draudzības meistarklase", kas norisinājās Ķeguma dienas centrā, dalībnieki profesionāla pavāra Anda Kārkliņa vadībā apguva divu tradicionālu ēdienu – irbīšu un rupjmaizes kārtojuma – pagatavošanas nianses.
Kā norāda organizatori, iniciatīvas mērķis bija veicināt latviešu un ukraiņu kopienu integrāciju, izmantojot ēdiena gatavošanu kā vienojošu elementu, kas palīdz nojaukt barjeras un stiprināt uzticēšanos neatkarīgi no valodas vai kultūras atšķirībām.
Meistarklases laikā dalībnieki ne tikai ieguva praktiskas zināšanas par latviešu kulināro mantojumu, bet arī iesaistījās starpkultūru dialogā, veidojot jaunus sociālos kontaktus un gūstot emocionālu atbalstu. Īpaša uzmanība projektā veltīta Ukrainas civiliedzīvotāju drošības sajūtas un emocionālās labbūtības stiprināšanai.