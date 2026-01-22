Liepājā aizvadīta ceturtā URBACT projekta CITISENSE pilsētas vietējās grupas sanāksme
Liepājā 20. janvārī notikušajā ceturtajā ULG sanāksmē NVO pārstāvji vienojās turpināt testēšanas darbību plānošanu, lai uzlabotu jauniešu drošību, izveidojot drošu un atbalstošu jauniešu centru pie populārām tikšanās vietām. Dalībnieki uzsvēra datu vākšanas un analīzes nozīmi ietekmes mērīšanai un pauda apmierinātību ar progresu un vēlmi turpināt iesaisti.
2026. gada 20. janvārī norisināja ceturtā Liepājas pilsētas vietējās grupas (ULG) sanāksme, pulcējot trīs dažādu nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjus, kuri strādā ar pasīviem un riska grupas jauniešiem, kā arī ģimenēm. Šoreiz uzmanības centrā bija testēšanas darbību plānošanas turpināšana jauniešu drošības uzlabošanai Liepājā, izveidojot jauniešu centru, kur jaunieši var atrast drošu un atbalstošu vidi netālu no esošajām tikšanās vietām.
Šajā sanāksmē ULG dalībniekiem tika atgādināts arī par testēšanas darbību metodoloģiju un iepazīstināts ar investīciju plānu. Papildus tam tika diskutēts par to, ka ir svarīgi noteikt, kādi dati tiks analizēti, lai izprastu testēšanas darbību ietekmi, kā arī to, kā ievākt datus jauniešiem saistošā veidā.
Sanāksme noslēdzās ar atgriezeniskās saites sniegšanu, kurā kopumā visi sanāksmes dalībnieki pateicās par iespēju piedalīties sanāksmē un bija ļoti apmierināti ar līdz šim paveikto un to, kas gaidāms, paužot vēlmi turpināt piedalīties ULG. Galvenie secinājums – ir svarīgi strādāt ar jauniešu drošības jautājumiem, īpaši tiem jautājumiem, kas skar pasīvos un riskam pakļautos jauniešus, un, ka ir svarīgi sākt sagatavot nepieciešamos uzdevumus analīzes veikšanai pirms un pēc.