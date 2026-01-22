Meta pat būvgružus: skaidro, kāpēc Ikšķilē šķiroto atkritumu konteineriem uzliktas slēdzenes
Publiski pieejamie šķirošanas konteineri Ikšķilē ar slēdzenēm aprīkoti pēc SIA "Ikšķiles māja" lūguma, lai novērstu situācijas, kad tajos tiek izmesti neatbilstoši atkritumi, tādējādi radot zaudējumus pašvaldībai.
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma "CleanR" operacionālās vadības direktore Liene Rumpane skaidro, ka dzeltenajos konteineros, kas paredzēti vieglajam iepakojumam, regulāri tika konstatēti sadzīves atkritumi, būvgruži un pat bīstamie atkritumi. Šāda iedzīvotāju rīcība ne tikai sabojā pārstrādei derīgos resursus, bet arī sadārdzina pakalpojumu pašvaldībai, kurai jāmaksā par šo atkritumu noglabāšanu, raksta portāls "Ogrenet" .
"Pēc veiktajām izmaiņām šobrīd konkrētā konteinera saturs ir atbilstošs – neatbilstošu atkritumu maisu ievietošana tajā vairs nav iespējama," norāda Rumpane.
Reaģējot uz iedzīvotāju iebildumiem par grūtībām ievietot lielāka izmēra kartonu, "CleanR" aicina kastes pirms izmešanas saplacināt vai sadalīt daļās. Lielgabarīta iepakojumam ieteicams izmantot šķirošanas laukumus vai pieteikt individuālo konteineru uzstādīšanu pie privātmājām un daudzdzīvokļu namiem, kas tiek nodrošināta bez maksas.
Apsaimniekotājs arī kliedē bažas par atkritumu sajaukšanu izvešanas brīdī. Rumpane uzsver, ka atkritumi tiek vākti atsevišķi, taču gadījumos, kad šķirotais materiāls ir būtiski piesārņots ar sadzīves atkritumiem, tas tiek kvalificēts kā nešķirots un izvests kopā ar sadzīves atkritumiem, kas klientam izmaksā dārgāk.
Jau ziņots, ka sociālajos tīklos Ikšķiles iedzīvotāji pauda neapmierinātību ar jauno kārtību, norādot uz neērtībām, savukārt citi to atbalstīja, uzsverot nepieciešamību cīnīties ar negodprātīgiem atkritumu radītājiem.