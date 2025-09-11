Salaspils skolēniem turpmāk būs jāpiemaksā par ēdināšanu skolā
Salaspils dome nolēmusi no 1. novembra nodrošināt tikai 50% izdevumu par 5.-12.klašu skolēnu ēdināšanu līdzšinējo 100% vietā, liecina informācija pašvaldības mājaslapā.
Līdzfinansējums tiks nodrošināts izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri mācās Salaspils novada pašvaldības vispārizglītojošajās izglītības iestādēs klātienes izglītības posmā no 5. līdz 12.klasei.
Pašvaldība maksās līdzfinansējumu 50% apmērā no ēdināšanas izmaksām vienai ēdienreizei dienā, atbilstoši ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja izcenojumiem.
Lēmums pieņemts, apkopojot datus par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Salaspils 1.vidusskolā un Salaspils pamatskolā, kā arī ņemot vērā ēdināšanas pakalpojumu un pārējo pašvaldības izdevumu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai paaugstināšanos.
Analizējot datus par skolēnu izglītības iestādes apmeklējumu katru dienu un apmaksāto porciju skaitu katru dienu ēdināšanas uzņēmumam, var secināt, ka pašvaldība mācību gadā provizoriski pārmaksā apmēram 65 000 eiro par vecāku neatteiktajām porcijām.
Turklāt vecāku e-klasē neatteiktās porcijas radot arī lielu pārtikas atkritumu apjomu, kuru apmaksā no pašvaldības budžeta.
No 2020. līdz 2024.gadam viena skolēna ēdienreizes pašizmaksa pieaugusi apmēram 3,4 reizes, informē pašvaldība.
Salaspils novada pašvaldība līdz šim 100% apmaksāja pusdienas visiem skolēniem no 1. līdz 12. klasei, taču šobrīd vairs neviena Salaspils novada kaimiņu pašvaldība šādu atbalstu nesniedz.
No 5. līdz 12. klasei 50% līdzfinansējums noteikts Olainē, Ropažos un Rīgā, bet Mārupē pašvaldības līdzfinansējuma nav vispār. No 10. līdz 12. klasei pašvaldības līdzfinansējuma nav arī Ogres un Ķekavas novados.
Tāpat kā līdz šim, pilnībā ēdināšana tiks apmaksāta 1.-4. klašu skolēniem, kā arī visās klašu grupās izglītojamajiem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, daudzbērnu ģimenēm, izglītojamajiem ar invaliditāti un izglītojamajiem, kuri atrodas aizbildņa vai adoptētāja aprūpē un uzraudzībā.
Pašvaldība budžeta līdzekļus, kurus nebūs jāizlieto neizmantoto porciju apmaksai, novirzīs pašvaldības izglītības iestāžu un to infrastruktūras attīstībai, kā arī izglītības kvalitātes celšanai.