“Vaiņodes bekonā” konstatēts Āfrikas cūku mēra uzliesmojums.
Sabiedrība
Šodien 11:35
Uzņēmumā “Vaiņodes bekons” ar vairāk nekā 22 000 cūku konstatēts Āfrikas cūku mēris
Konstatēts šogad pirmais Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojums mājas cūku novietnē Latvijā. Slimība atklāta Dienvidkurzemes novada Vaiņodes pagastā, SIA “Vaiņodes bekons” cūku novietnē ar vairāk nekā 22 000 mājas cūku.
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) slimības skartajā novietnē veic slimības apkarošanas un ierobežošanas pasākumus, kā arī epidemioloģisko izmeklēšanu. Lai likvidētu uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, slimības skartajos novietnes korpusos tiks uzsākta cūku likvidēšana.
Ap ĀCM skarto novietni ir noteikta karantīnas zona. Šajā teritorijā esošajās novietnēs PVD pastiprināti pārbaudīs cūku veselības stāvokli un biodrošības prasību ievērošanu. Karantīnas zonā ir noteikti ierobežojumi cūku un cūku izcelsmes produktu pārvietošanai.
Galvenais slimības rezervuārs dabā ir meža cūkas. Šogad ĀCM konstatēts jau 83 meža cūkām, kas atrastas beigtas vai tikušas nomedītas.