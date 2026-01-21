Tumes pagastā aizlūgs par visu Tukuma novadu
Jau piekto gadu pēc kārtas Tumes Kultūras namā notiks Tukuma novada Lūgšanu brokastis — pasākums, kas stiprina kristīgās vērtības un aicina atbalstīt bērnus un jauniešus ar funkcionāliem traucējumiem.
Tumes Kultūras namā nakošās nedēļas piektdienā, 30. janvārī, notiks Tukuma novada Lūgšanu brokastis, kurā aicināts piedalīties ikviens, kam rūp Tukuma novada izaugsme, kopība un savstarpējs atbalsts. Šī gada Lūgšanu brokastu tēma balstīta vērtībās, kas vieno un iedvesmo: “Tātad visu, ko jūs vēlaties, lai cilvēki jums darītu, dariet jūs viņiem” - informā Tukuma novada dome.
Pasākuma mērķis ir pulcēt dažādu jomu novada pārstāvjus – uzņēmējus, pašvaldības, izglītības, sporta un kultūras darbiniekus, kā arī dažādu konfesiju mācītājus, lai savstarpējā sadraudzībā gūtu iedvesmu un iedrošinājumu.
Ne mazāk nozīmīgs pasākuma uzdevums ir iespēja ar ziedojumu atbalstīt sociāli nozīmīgu mērķi. Šogad saziedotie līdzekļi tiks novirzīti biedrībai "Vienoti dažādībā", kas sniedz atbalstu bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem, tostarp autiskā spektra, traucējumiem.
Lūgšanu brokastis organizē Tukuma novada kristīgās draudzes sadarbībā ar pašvaldību. Šādi pasākumi norisinās vairāk nekā 40 valstīs pasaulē, un Tukuma novadā tie notiek jau piekto reizi, kļūstot par skaistu kopības un līdzcietības tradīciju. "Lūgšanu brokastis apvieno dažādu jomu pārstāvjus ar kopīgām lūgšanām, pārdomām, mūziku, maltīti un labdarību," "Facebook" raksta Tumes Kultūras nams.