Mūžībā devies Dienvidkurzemes novada pašvaldības Būvvaldes arhitekts Jānis Grundbergs
17. janvārī mūžībā devies Dienvidkurzemes novada pašvaldības Būvvaldes arhitekts Jānis Grundbergs, pavēstīts Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājas lapā.
"Jānis dzimis 1960. gada 9. oktobrī. Absolvējis Durbes vidusskolu un Rīgas Politehniskā institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļu. Savu profesionālo mūžu viņš veltīja darbam pašvaldībā, ieņemot atbildīgus amatus: bijis Liepājas rajona galvenais arhitekts, Liepājas rajona apvienotās būvvaldes, vēlāk Liepājas reģiona novadu būvvaldes galvenais arhitekts, Pāvilostas novada un Durbes novada būvvaldes vadītājs, un Dienvidkurzemes novada būvvaldes Arhitektūras un Plānošanas daļas vadītājs," teikts pašvaldības paziņojumā.
"Darba mūža laikā Jānis izskatījis un akceptējis tūkstošiem būvniecības ieceru Dienvidkurzemes novada pilsētās un pagastos, piedalījies vairāku teritorijas plānojumu izstrādē, kā arī konsultējis dažāda līmeņa valsts institūcijas ar būvniecību saistīto normatīvo aktu izstrādē. Viņš bija ļoti erudīts, zinošs un radošs arhitektūras jomas speciālists. Ar savu gudro un tālredzīgo arhitektūras redzējumu Jānis akceptējis būvniecības ieceres, kas saņēmušas Latvijas Arhitektūras balvas 2019. un 2025. gadā.
Mēs Jāni atcerēsimies kā pašvaldības arhitektu ar augstām profesionālām prasībām, kurš patiesi priecājās par citu arhitektu radošajām veiksmēm. Ikdienā viņš bija sirsnīgs un izpalīdzīgs kolēģis ar īpašu humora izjūtu. Taču neraugoties uz humora “melnumu”, Jānis necentās nevienu aizvainot, bet gan norādīt uz izjokojamā unikalitāti. Daudzu gadu garumā viņš bija viens no mūsu iestādes balstiem – profesionāls un mērķtiecīgs darbinieks. Viņam patiesi rūpēja cilvēki – gan darbs, gan kolektīva labsajūta. Viņš prata iedrošināt, uzklausīt un vienot."
Atvadīšanās notiks ceturtdien, 22. janvārī pulksten 14.00 Durbes baznīcā.