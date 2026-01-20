Ledus biezums dažās ūdenstilpēs pieaudzis līdz 30 centimetriem
Latvijas ūdenstilpēs turpina veidoties un nostiprināties ledus, tā biezums vietām sasniedz 30 un vairāk centimetru, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
20. janvārī biezākā ledus kārta izmērīta Lielupē pie Staļģenes - 36 centimetri pie krasta. Savukārt Lielupē pie Slokas ledus vidējais biezums ir 14 centimetri. Atbilstoši dienu iepriekš veiktajiem mērījumiem pie Jelgavas Lielupi klāj 16 centimetri ledus, savukārt Mūsā pie Bauskas ledus biezums krastā sasniedz 18 centimetrus.
Alūksnes ezerā ledus vidējais biezums pieaudzis līdz 30 centimetriem. Šonedēļ ledus biezums mērīts arī Usmas ezerā un Ķīšezerā, kur tas sasniedz attiecīgi 12 un 19 centimetrus.
Daugavā pie Saulkalnes pirmdien izmērīta deviņus centimetrus bieza ledus kārta, savukārt Baltkrievijā ledus biezums Daugavā sasniedz 14-17 centimetrus.
Mazajā Juglā ledus biezums sasniedz deviņus centimetrus pie Suntažiem, 19 centimetrus pie grīvas un 26 centimetrus pie Stariņiem. Lielo Juglu pie Zaķumuižas un Misas upi pie Lielveisiem klāj 21 centimetru bieza ledus sega.
Gaujā pie Carnikavas un Pededzē pie Litenes otrdien izmērītais ledus biezums ir 17 centimetri.
Vairākās upēs zem ledus kārtas konstatēts 5-20 centimetrus biezs vižņu slānis. Ledu klāj sniegs, tādēļ grūti izvērtēt ledus stāvokli. Ledus daudzviet ir nevienmērīga biezuma un ar plaisām. Kāpt uz ledus ir bīstami.
Hidrologi prognozē, ka tuvākajās dienās nav gaidāmas būtiskas izmaiņas hidroloģiskajā režīmā. Sals turpināsies un ledus nostiprināsies. Atklāta ūdens laukumu upēs palicis maz, bet tomēr vietām saglabājas, tajos turpināsies vižņu veidošanās. Stipra sala apstākļos ledū var veidoties jaunas plaisas.