Vēl viens sitiens pa maciņu: janvārī pieaugs tarifi par nešķirotu sadzīves atkritumu nodošanu poligonos
No 2026. gada 1. janvāra pieaugs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteiktie tarifi, ko atkritumu apsaimniekotāji maksā par nešķirotu sadzīves atkritumu (NSA) nodošanu apstrādei vai apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonos, liecina SPRK publicētā informācija.
Galvenais tarifu pieauguma iemesls ir dabas resursu nodokļa (DRN) par atkritumu apglabāšanu izmaksu komponentes pieaugums apstiprinātajos tarifos. DRN noteiktā likme paaugstināsies no 120 eiro par tonnu līdz 130 eiro par tonnu.
SPRK norāda, ka diviem komersantiem - SIA "ALAAS" un PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" - tarifa pieaugumu veido ne tikai DRN likmes izmaiņas, bet arī citu regulētās saimnieciskās darbības izmaksu pieaugums. SPRK komersantiem ir apstiprinājusi jaunus tarifus, kas stāsies spēkā no 2026. gada 1. janvāra.
DRN likmes tiek noteiktas atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumam - nodoklis par sadzīves atkritumu apglabāšanu jāmaksā par faktiski atkritumu krātuvē apglabāto atkritumu daudzumu.
Līdz ar izmaiņām SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" tarifs par NSA apstrādes izmaksām saglabāsies nemainīgs - 49,24 eiro par tonnu. Savukārt uzņēmuma DRN izmaksas par apglabāto atkritumu daudzumu palielināsies par 8,3% - no 43,68 eiro līdz 47,32 eiro par tonnu.
SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" tarifs par NSA apstrādes izmaksām saglabāsies nemainīgs - 38,35 eiro par tonnu. Savukārt uzņēmuma DRN izmaksas par apglabāto atkritumu daudzumu palielināsies par 8,3% - no 97,26 eiro līdz 105,37 eiro par tonnu.
"Ventspils labiekārtošanas kombināts" tarifs par NSA apstrādes izmaksām pieaugs par 28,2% - no 65,92 eiro par tonnu līdz 84,48 eiro par tonnu. Uzņēmuma DRN izmaksas par apglabāto atkritumu daudzumu palielināsies vairāk nekā divas reizes - no 20,46 eiro par tonnu līdz 59,42 eiro par tonnu.
SIA "Vidusdaugavas SPAAO" tarifs par NSA apstrādes izmaksām saglabāsies nemainīgs - 73,23 eiro par tonnu. Uzņēmuma DRN izmaksas par apglabāto atkritumu daudzumu palielināsies par 8,3% - no 67,8 eiro par tonnu līdz 73,45 eiro par tonnu.
SIA "Liepājas RAS" tarifs par NSA apstrādes izmaksām saglabāsies nemainīgs - 84,9 eiro par tonnu. Uzņēmuma DRN izmaksas par apglabāto atkritumu daudzumu palielināsies par 8,3% - no 57,23 eiro par tonnu līdz 62 eiro par tonnu.
SIA "ZAAO" aprites ekonomikas centra (AEC) "Daibe" tarifs par NSA apstrādes izmaksām saglabāsies nemainīgs - 88,49 eiro par tonnu. Uzņēmuma DRN izmaksas par apglabāto atkritumu daudzumu palielināsies par 8,3% - no 58,1 eiro par tonnu līdz 62,95 eiro par tonnu.
SIA "ZAAO" AEC "Kaudzītes" tarifs par NSA apstrādes izmaksām saglabāsies nemainīgs - 89,03 eiro par tonnu. Uzņēmuma DRN izmaksas par apglabāto atkritumu daudzumu palielināsies par 8,3% - no 67,3 eiro par tonnu līdz 72,9 eiro par tonnu.
"ALAAS" tarifs par NSA apstrādes izmaksām pieaugs par 20,5% - no 78,32 eiro par tonnu līdz 94,36 eiro par tonnu. Uzņēmuma DRN izmaksas par apglabāto atkritumu daudzumu palielināsies par 15,6% - no 58,66 eiro par tonnu līdz 67,83 eiro par tonnu.
SIA "Getliņi EKO" tarifs par NSA apstrādes izmaksām saglabāsies nemainīgs - 94,49 eiro par tonnu. Uzņēmuma DRN izmaksas par apglabāto atkritumu daudzumu palielināsies par 8,3% - no 72,42 eiro par tonnu līdz 78,46 eiro par tonnu.
"Getliņi EKO" tarifs par apglabāšanas izmaksām paliks nemainīgs - 80,39 eiro par tonnu, bet DRN izmaksas par apglabāto atkritumu daudzumu palielināsies par 8,3% - no 120 eiro par tonnu līdz 130 eiro par tonnu.
SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" tarifs par NSA apstrādes izmaksām saglabāsies nemainīgs - 134,08 eiro par tonnu. Uzņēmuma DRN izmaksas par apglabāto atkritumu daudzumu palielināsies par 8,3% - no 51,56 eiro par tonnu līdz 55,86 eiro par tonnu.
SPRK norāda, lai atkritumu radītāji samazinātu NSA izmaksas, labākais risinājums ir aktīvi iesaistīties pašvaldības organizētajā dalīto atkritumu vākšanas sistēmā.
Ja dalīti savācamie atkritumi, to skaitā stikls, iepakojums, papīrs un kartons, metāls, tekstils, lielgabarīta priekšmeti, būvniecības atkritumi, bioloģiskie atkritumi, bīstamie atkritumi un citi atkritumi, tiek ievietoti konteineros vai nogādāti atkritumu šķirošanas laukumā, kas paredzēti dalītai vākšanai, atkritumu apsaimniekotājs tos nogādā tālākai pārstrādei vai reģenerācijai, un šis atkritumu daudzums nenonāk apglabāšanai atkritumu krātuvē, un par to nav jāmaksā DRN par sadzīves atkritumu apglabāšanu.