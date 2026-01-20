FOTO, VIDEO: "Tumsā dzimst visspožākā gaisma" - Latvijā novērota ziemeļblāzma
foto: Līga Gredzena/LETA
Ziemeļblāzma Saldus novadā, 2024. gadā.
FOTO, VIDEO: "Tumsā dzimst visspožākā gaisma" - Latvijā novērota ziemeļblāzma

Vēlā pirmdienas vakarā sākās spēcīga ģeomagnētiskā vētra, kas otrdien var turpināties. Latvijā novērota ziemeļblāzma.

Jau ziņots, ka Zemi skar pēdējos 20 gados spēcīgākā ģeomagnētiskā vētra, tāpēc ziemeļblāzmas ir novērojamas gan ziemeļu reģionos, gan arī daudz tālāk uz dienvidiem, tostarp vidēja platuma grādos.

Sociālajos tīklos vairāki Latvijas iedzīvotāji ir dalījušies, kā vakarnakt izskatījās debesis virs galvas. Vairākums norāda, ka tā bijusi vārdos neaptverama sajūta – ieraudzīt ko tik skaistu.

Eksperti atgādina, ka G3 un G4 līmeņa magnētiskās vētras var radīt traucējumus satelītu darbībā, pasliktināt GPS navigācijas precizitāti, palielināt atmosfēras pretestību kosmiskajiem aparātiem, kā arī radīt riskus elektrotīkliem.

