FOTO, VIDEO: "Tumsā dzimst visspožākā gaisma" - Latvijā novērota ziemeļblāzma
Vēlā pirmdienas vakarā sākās spēcīga ģeomagnētiskā vētra, kas otrdien var turpināties. Latvijā novērota ziemeļblāzma.
Jau ziņots, ka Zemi skar pēdējos 20 gados spēcīgākā ģeomagnētiskā vētra, tāpēc ziemeļblāzmas ir novērojamas gan ziemeļu reģionos, gan arī daudz tālāk uz dienvidiem, tostarp vidēja platuma grādos.
Sociālajos tīklos vairāki Latvijas iedzīvotāji ir dalījušies, kā vakarnakt izskatījās debesis virs galvas. Vairākums norāda, ka tā bijusi vārdos neaptverama sajūta – ieraudzīt ko tik skaistu.
Pārdaugavā šonakt skaisti! #ziemeļblāzma #aurora pic.twitter.com/2vj3MwZRy2— Inese Ebele (@IneseEbele) January 19, 2026
Šovakar ļoti jaudīga ziemeļblāzma, kas arī virs galvas šoreiz. Tāds viens ātrais kadrs ar telefona kameru no Rīgas. Krāsas arī tīri normāli varēja saskatīt. Un, protams, aukstums. :D Pēcāk būs arī dažas bildes no kameras.#ziemeļblāzma #janvāris #nakts@StarSpaceLV pic.twitter.com/2mMWfuW9ux— Viktors (@wikt0rrs) January 19, 2026
Ļoti skaista #ziemeļblāzma pic.twitter.com/Ozc1cKHLLn— Dainis Rudovics (@GovsDakters) January 19, 2026
Skats uz ziemeļblāzmu caur miglu pic.twitter.com/GWRHyQAtDm— Jānis Šatrovskis (@JSatrovskis) January 20, 2026
Kam nav slinkums dibuā saldēt, var vaktēt ziemeļblāzmu. Ir jau, be bar aci krāsas tikai nojaušamas. Domājams, ka tikai ieskrienas. Uzraus vēl un būs dižāka.— Rendija (@Rendija) January 19, 2026
22.45 19.01.2026 pic.twitter.com/DXb3eXq6gw
Eksperti atgādina, ka G3 un G4 līmeņa magnētiskās vētras var radīt traucējumus satelītu darbībā, pasliktināt GPS navigācijas precizitāti, palielināt atmosfēras pretestību kosmiskajiem aparātiem, kā arī radīt riskus elektrotīkliem.