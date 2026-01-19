Izlozē noskaidros 400 jauniešus, kuriem būs obligāti jādodas dienestā
Trešdien, 21. janvārī, Aizsardzības ministrijā norisināsies Valsts aizsardzības dienesta 2026. gada jūlija iesaukuma atlase, kurā ar nejaušības principa palīdzību obligātā kārtā dienestam tiks izraudzīti 400 Latvijas pilsoņi, informēja ministrijā.
Kopumā dienestam, kas sāksies 17. jūlijā, brīvprātīgi pieteikušies 1560 Latvijas pilsoņi, kas ir līdz šim lielākais brīvprātīgo skaits. No tiem 1503 jaunieši izvēlējušies 11 mēnešu dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, bet 57 – piecu gadu dienestu Zemessardzē. Pašlaik tiek vērtēta brīvprātīgo atbilstība dienestam.
Lai nodrošinātu nepieciešamo iesaucamo skaitu, trešdien tiks veikta trūkstošo 400 personu atlase. Tajā tiks iekļauti vīrieši, kuri dzimuši no 2004. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 21. janvārim un kuri pēdējā gada laikā absolvējuši vai pārtraukuši mācības vidējās izglītības iestādē.
Ministrija uzsver, ka pilsoņi, kas pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas turpina iegūt izglītību (izņemot augstāko izglītību), atlasē netiek iekļauti.
Atlase notiks, izmantojot speciālu gadījumskaitļu ģenerēšanas programmu un piešķirot katram pilsonim kārtas numuru. Procesu uzraudzīs īpaša komisija, un tajā aicināti piedalīties arī mediju un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Rezultāti anonimizētā veidā būs pieejami vietnes "klustikaravirs.lv" sadaļā "Valsts aizsardzības dienests", kur jaunieši, autentificējoties ar e-rīkiem, varēs uzzināt savu statusu.
Pavēstes par ierašanos uz veselības pārbaudi tiks nosūtītas uz oficiālo e-adresi, kuras izveide ir obligāta, vai uz deklarēto dzīvesvietu, ja e-adrese nav aktivizēta.
Atlasītie jaunieši, kuri reliģisku vai filozofisku uzskatu dēļ nevar pildīt militāro dienestu, varēs pieteikties alternatīvajam dienestam. Savukārt dienesta atlikšana iespējama tikai svarīgu iemeslu dēļ, piemēram, studiju stipendijas iegūšana, dalība valsts sporta izlasē vai ģimenes apstākļi.