Mūžībā devusies bijusī Liepājas Mākslas vidusskolas direktore Smaida Rubeze
68 gadu vecumā mūžībā devusies ilggadējā pedagoģe, māksliniece un bijusī Liepājas Mākslas vidusskolas direktore Smaida Rubeze (1958–2026).
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola savā "Facebook" kontā raksta, ka Rubeze Liepājas Mākslas vidusskolu vadīja no 2005. līdz 2016. gadam. Skolas pārstāvji uzsver, ka viņas vadībā mācību iestāde piedzīvoja būtiskas pārmaiņas, kļūstot par laikmetīgu un atvērtu vidi. Direktora amatā viņa realizēja nozīmīgus infrastruktūras projektus, tostarp skolas multifunkcionālās zāles izbūvi un ēku siltināšanu, kā arī ieviesa jaunas izglītības programmas un veicināja starptautisko sadarbību.
Viņa bija arī tradīcijas "Zelta griezums" iniciatore, kuras ietvaros par profesionālo izcilību tiek godināti skolas absolventi un pedagogi.
Rubeze savulaik absolvējusi Liepājas Mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas akadēmiju, vēlāk iegūstot maģistra grādu izglītības vadībā un dizaina pedagoģijā. Karjeras laikā viņa vadījusi arī Tekstila nodaļu un Tautas mākslas studiju "Liepava".
Līdztekus darbam izglītības un kultūras jomā Rubeze darbojās uzņēmējdarbībā, izveidojot viesu namu "Chill Inn" Bernātos, kā arī bija laikraksta "Rīta ekspresis" pielikuma "Liepājas diena" direktore un izdevēja.
LMMDV kolektīvs Rubezi raksturo kā spilgtu, enerģisku un radošu personību ar dziļu atbildības sajūtu par kultūras un izglītības nākotni, izsakot līdzjūtību tuviniekiem un kolēģiem.