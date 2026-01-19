Kunga Jēzus Kristīšanas svētki Daugavpilī
Daugavpilī, Lielā Stropu ezerā, pareizticīgie un vecticībnieki svin Kunga Jēzus Kristīšanas svētkus, kuru laikā garīdznieki iesvēta ūdeni un ticīgajiem tiek ...
FOTO: Spītējot bargajam salam, Daugavpilī ticīgie drosmīgi metas ledainajā ūdenī
Pirmdien, spītējot pamatīgajam salam, Daugavpilī pie Lielā Stropu ezera pulcējās liels skaits pareizticīgo un vecticībnieku, lai svinētu Kunga Jēzus Kristīšanas svētkus un piedalītos tradicionālajā ūdens iesvētīšanas rituālā.
Lai gan ārā šodien valdīja pamatīgs sals, ticīgos tas neatturēja no senās tradīcijas. Pēc tam, kad garīdznieki veica svinīgo ūdens iesvētīšanas ceremoniju, drosmīgākie svētku dalībnieki trīs reizes pilnībā iegremdējās ledainajā ezera ūdenī.
Šis rituāls simbolizē grēku nožēlu, miesas un dvēseles attīrīšanu, kā arī ir apliecinājums ticības spēkam un gatavībai sekot Kristus piemēram.
Daugavpilī, kur vēsturiski dzīvo viena no lielākajām vecticībnieku un pareizticīgo kopienām Latvijā, iegremdēšanās āliņģī jeb ir neatņemama svētku sastāvdaļa.
Kunga Kristīšanas svētki, ko pareizticīgā baznīca pēc Jūlija kalendāra atzīmē 19. janvārī, ir viena no divpadsmit lielajām baznīcas svinamajām dienām. Tā piemin notikumu, kad Jānis Kristītājs Jordānas upē kristīja Jēzu Kristu. Tiek uzskatīts, ka šajā dienā ūdenim piemīt īpašs svētums un dziednieciskas īpašības, turklāt tas nebojājas visa gada garumā. Tradicionāli šajā dienā ledū tiek izcirsts āliņģis krusta formā.