Foto: Preiļu novada pašvaldība
Novadu ziņas
Šodien 17:17
Sociālās aprūpes centrā "Aglona" atzīmēti pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētki
Sociālās aprūpes centrā "Aglona" 7. janvārī tika atzīmēti pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētki. Šajā dienā tika klāts svētku galds, valdīja sirsnīgas sarunas un ģimeniska atmosfēra, kas radīja mierpilnu un gaišu noskaņu.
Kopā būšanas laikā klienti dalījās atmiņās par savu bērnību, stāstot par skarbajām ziemām, ikdienas darbiem un svētkiem, kas, neraugoties uz pieticīgajiem apstākļiem, palikuši atmiņā ar siltumu un patiesumu.
Šīs sarunas kļuva par nozīmīgu brīdi gan savstarpējai sapratnei, gan emocionālai tuvībai, vēlreiz apliecinot, cik svarīga ir iespēja dalīties pieredzē un būt sadzirdētiem, vēsta Preiļu novada pašvaldība.