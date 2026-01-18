Ātra reakcija un pareiza rīcība - bērns glābj mājokli no liesmām
Ja bērns nebūtu rīkojies, iznākums, iespējams, varētu būt bijis pavisam citādāks.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ziņo, ka kāds bērns rīkojās ļoti pareizi izšķirošā situācijā.
“Sajūtot sadūmojumu un pamanot ugunsgrēku mājoklī, bērns nekavējoties devās ārā, apturēja garāmbraucošu automašīnu un informēja pieaugušos par notikušo. Garāmbraucēji nepalika vienaldzīgi — viņi piezvanīja uz 112 un pat uzsāka dzēšanas darbus ar ugunsdzēsības aparātiem līdz brīdim, kad ieradās ugunsdzēsēji glābēji,” vēsta VUGD platformā “X”.
Drosme, kas glābj dzīvību!
🚒Vakar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma izsaukumu, kurā izšķiroša bija kāda bērna pareiza un drosmīga rīcība. Sajūtot sadūmojumu un pamanot ugunsgrēku mājoklī, bērns nekavējoties devās ārā, apturēja garāmbraucošu automašīnu un… pic.twitter.com/GKjivzmF8v
VUGD izteica pateicību drosmīgajam bērnam un garāmbraucējiem.
Vecākiem tiek atgādināts, pārrunāt ar bērniem, kā pareizi rīkoties ugunsgrēka gadījumā. VUGD atgādina, ka ir nepieiešams nekavējoties doties ārā no ēkas vai prom no sadūmojuma un glābt sevi, neslēpties. Pēc tam nepieciešams zvanīt 112 vai meklēt palīdzību pie pieaugušajiem