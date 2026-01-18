Ugunsgrēkos Venstpilī un Jelgavā cietuši vairāki cilvēki
Aizvadītajā diennaktī ugunsgrēkos Venstpilī un Jelgavā cietuši vairāki cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Sestdien plkst. 13.03 VUGD saņēma izsaukumu uz Iecavas ielu Ventspilī, kur ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu dzīvojamajā mājā. Ēka dega ar atklātu liesmu kopumā 160 kvadrātmetru platībā.
Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās viens cilvēks, kas bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Plkst. 17.22 darbs notikumā noslēdzās.
Plkst. 13.10 saņemts izsaukums uz Parka ielu Jelgavā, kur ugunsgrēks bija izcēlies vienstāva dzīvojamajā mājā. Ēkā dega istaba desmit kvadrātmetru platībā.
Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās viens cilvēks, bet vienu izglāba ugunsdzēsēji. Abi cilvēki ugunsgrēkā cieta un tika nodoti NMPD mediķiem. Izglābti arī divi suņi. Plkst. 14.13 darbs ugunsgrēka vietā noslēdzās.
Plkst. 14.58 saņemts izsaukums uz Aizkraukles novada Kokneses pagastu, kur bija notikusi kravas automašīnas un vieglās automašīnas sadursme. Glābēji no vieglās automašīnas atbrīvoja cilvēku, izmantojot hidrauliskos instrumentus, un nodeva NMPD mediķiem. Tika atvienotas akumulatora klemmes un sakārtota ceļa braucamā daļa. Plkst. 16.26 darbs notikumā noslēdzās.
Naktī, plkst. 4.06, saņemts izsaukums uz Saulkrastu novadu, kur mežā bija apmaldījies cilvēks. Viņš tika atrasts un nodots NMPD mediķiem.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 43 izsaukumus - 15 uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet vēl 12 izsaukumi bija maldinājumi.