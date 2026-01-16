Sabiedrība
Bloķēta piekļuve vietnei, kas maldināja patērētājus
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir pieņēmis lēmumu ierobežot piekļuvi tīmekļvietnei siabrocenipellet.com, jo tajā konstatēta maldinoša un negodīga komercprakse, kas rada būtisku risku Latvijas patērētājiem, vēsta PTAC.
Šajā vietnē, kurā piedāvā iegādāties granulas, briketes, malku:
- norādīta nepatiesa informācija par preču pārdevēju;
- bez atļaujas izmantots citas Latvijas sabiedrības nosaukums, rekvizīti un kontaktinformācija;
- slēpta patiesā persona, no kuras patērētājs faktiski iegādājas preces.
PTAC, sazinoties ar vietnē norādīto kontaktformu, saņēma piedāvājumu iegādāties preces no Austrijā reģistrēta komersanta, kurš nav norādīts kā pārdevējs tīmekļvietnē.
Savukārt Latvijas uzņēmums SIA “Broceni Pellets”, kura nosaukums un rekvizīti izmantoti vietnē, informēja, ka:
- nav saistīts ar šo tīmekļvietni;
- vietnē norādītie kontakti tam nav zināmi;
- uzņēmuma dati jau iepriekš tikuši izmantoti krāpnieciskos nolūkos.
Patērētāji var kļūdaini uzskatīt, ka iepērkas pie Latvijā reģistrēta un zināma uzņēmuma, kā arī samaksa var nonākt nezināmas vai grūti identificējamas personas rīcībā. Pastāv augsts risks, ka preces netiks piegādātas, bet samaksāto naudu nebūs iespējams atgūt.
PTAC aicina patērētājus būt piesardzīgiem, iepērkoties tiešsaistē, un rūpīgi pārbaudīt informāciju par pārdevēju pirms pirkuma veikšanas.