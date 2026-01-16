Veikalā “MERE” izņem produktus ar beigušos derīguma termiņu.
Sabiedrība
Šodien 13:20
Rīgā veikala plauktos atrasta gaļa ar beigušos termiņu - PVD sāk administratīvo procesu
Pārtikas un veterinārais dienests SIA “Latprodukti” pārtikas tirdzniecības vietā “MERE”, Līksnas ielā 9a, Rīgā, no tirdzniecības izņēmis dažādus gaļas produktus ar beigušos derīguma termiņu. Pārbaudē konstatēta arī pārtikas produktu derīguma termiņu viltošana.
No tirdzniecības izņemti 64 kilogrami dažādu gaļas produktu, tostarp cepts bekons, aukstā gaļa, karsti kūpinātas desiņas, atdzesēta cūkgaļas lāpstiņa, karsti kūpināts cūkgaļas šķiņķis un karsti kūpināts cūkas stilbs.
Pārbaude veikta, pamatojoties uz patērētāja sūdzību.
Par konstatētajiem pārkāpumiem uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Ņemot vērā konstatēto, Pārtikas un veterinārais dienests veikaliem “MERE” turpmāk pievērsīs pastiprinātu uzmanību.