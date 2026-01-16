Latvijā turpina samazināties dzimstība
Latvijā pagājušā gada 11 mēnešos reģistrēti 10 785 jaundzimušie, kas ir par 9,8% jeb 1169 jaundzimušajiem mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati.
Tostarp 2025. gada 11 mēnešos starp reģistrētajiem jaundzimušajiem 5645 bija zēni, kas ir par 3,7% jeb 214 mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā periodā, un 5140 bija meitenes, kas ir samazinājums par 15,7% jeb 955.
Novembrī Latvijā reģistrēti 898 jaundzimušie, kas ir par 6,4% jeb 61 mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā mēnesī, tostarp reģistrēti 483 zēni un 415 meitenes.
Pērn 11 mēnešos Latvijā reģistrēti 23 430 mirušie, kas ir par 3,7% jeb 907 mazāk nekā 2024. gada 11 mēnešos, kad tika reģistrēti 24 337 mirušie.
Tādējādi pagājušā gada 11 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 12 645 pārsniedza dzimušo skaitu, kamēr iepriekšējā gada attiecīgajā periodā mirušo skaits par 12 383 pārsniedza dzimušo skaitu.
2025. gada 11 mēnešos Latvijā reģistrētas 10 096 laulības, kas salīdzinājumā ar 2024. gada attiecīgo periodu ir par 6,1% jeb 580 laulībām vairāk.
Pērn 1. decembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,825 miljoni.