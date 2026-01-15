Liepājā tiek meklēti attēlos redzamie jaunieši
foto: Valsts polcija
Liepājā tiek meklēti attēlos redzamie jaunieši.
112

Liepājā tiek meklēti attēlos redzamie jaunieši

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policija aicina līdzcilvēku palīdzību attēlos redzamo personu identificēšanā.

Liepājā tiek meklēti attēlos redzamie jaunieši...

"Valsts policijas amatpersonas Liepājā aicina aplūkot attēlos redzamās personas un ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu viņu personības noskaidrošanu, aicinām informēt Valsts policiju, zvanot 112. Tāpat aicinām atsaukties attēlos redzamās personas," aicina likumsargi.

foto: Valsts policija
Liepājā tiek meklēti attēlos redzamie jaunieši.
Liepājā tiek meklēti attēlos redzamie jaunieši.

Tēmas

LiepājaValsts policijaValsts policija meklē

Citi šobrīd lasa