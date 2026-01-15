Liepājā tiek meklēti attēlos redzamie jaunieši.
Šodien 16:00
Valsts policija aicina līdzcilvēku palīdzību attēlos redzamo personu identificēšanā.
"Valsts policijas amatpersonas Liepājā aicina aplūkot attēlos redzamās personas un ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu viņu personības noskaidrošanu, aicinām informēt Valsts policiju, zvanot 112. Tāpat aicinām atsaukties attēlos redzamās personas," aicina likumsargi.
