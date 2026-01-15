Sniega un apledojuma dēļ Kurzemē un valsts centrālajā daļā apgrūtināta braukšana
Ceturtdienas rītā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem Kurzemē un Latvijas centrālajā daļā, informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).
Uz plkst. 6.30 ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 64 ziemas dienesta tehnikas vienības, kas sniegotos posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Zvejniekciema stacijai, uz abiem Rīgas apvedceļiem (A4 un A5), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Saulesdārzam, kā arī Bauskas šosejas (A7) posmā no Ķekavas apvedceļa līdz Dzimtmisai.
Tāpat braukšana apgrūtināta visā garumā uz Jelgavas (A8), Liepājas (A9) un Ventspils (A10) šosejām, kā arī uz ceļa Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava) (A11).
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Kurzemē, kā arī Dobeles, Jelgavas, Rīgas, Alūksnes un Gulbenes apkārtnē.
LVC aicina autovadītājus būt piesardzīgiem, izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot drošu distanci, kā arī ieplānot papildu laiku ceļam.