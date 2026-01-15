Jaunais latviešu šuvējs Alisters iekaro Eiropu! Vācu mediju sajūsmina viņa unikālais stils
Latviešu jaunais un talantīgais šuvējs Alisters Bernāts, kurš atdzīvina veco laiku modes tradīcijas, ir guvis atzinību ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām.
Jau iepriekš portāls Jauns.lv vēstīja par Alisteru, kurš ar aizrautību šuj apģērbus, kas atgādina aizgājušo laiku modes vērtības, un sniedz iespēju atkal atklāt tās mūsdienīgā gaismā. Tagad viņš ir piesaistījis arī Eiropas multimediju kanāla "dw_euromaxx" (Deutsche Welle) uzmanību. Šis vācu starptautiskais ziņu un mediju kanāls, kas piedāvā ziņas, kultūras un izglītības saturu vairākās valodās, iekļāvis Alistera stāstu savā sižetā.
Sižetā Alisters iepazīstina ar savu darbu un ikdienu, parādot, kā viņš iejūtās veco laiku stilā, vienlaikus saglabājot savu unikālo pieeju.
Kā novēroja Jauns.lv, Alisters ir guvis lielu atzinību ne tikai ar savu izsmalcināto stilu, bet arī ar eleganci un šarmu. Sekotāji no visas pasaules atzīmē, ka viņa tēls ir "kā atgriešanās laikā", apvienojot klasiskus elementus ar mūsdienīgām niansēm, kas rada ne tikai nostalģiju, bet arī atsvaidzina un piešķir jaunu dzīvotspēju senajām modes tradīcijām. Tāpat daudzi piebilst, ka Alisters ir "cienījams džentlmenis", kas izstaro pārliecību un izsmalcinātību.
