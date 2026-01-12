Traģiskajā avārijā bojā gāja trīs cilvēki.
112
Šodien 11:57
Noskaidrots, kas izraisīja traģisko piecu auto sadursmi Tukuma novadā, kurā dzīvību zaudēja trīs cilvēki
Valsts policija sniegusi sīkākas ziņas par traģisko avāriju Tukuma novadā, kurā svētdien, 11. janvārī, dzīvību zaudēja trīs vieglās automašīnas "Toyota Hilux" pasažieri.
Kā skaidro policija, avārija uz Ventspils šosejas notika, kad vieglais auto iebrauca pretējā braukšanas joslā. Sākotnēja informācija liecina, ka "Toyota" automašīnas vadītājs netika galā ar transportlīdzekļa vadību, iebrauca pretējā braukšanas virziena joslā, kur izraisīja sadursmi ar pretim braucošo "Volvo" kravas automašīnu.
Pēc tam notika sadursme ar vēl trīs automašīnām. Policijā par notikušo ir sākts kriminālprocess. Policijā skaidro, ka avārijā uz Ventspils šosejas bija iesaistīti pieci transportlīdzekļi, lai arī sākotnēji ziņots par sešiem.
Jau ziņots, ka svētdien plkst. 15.17 saņemts izsaukums uz Tukuma novadu, Smārdes pagastu, kur notikusi sadursme. Avārijā bojā gājušas trīs personas, kas atradušās automašīnā "Toyota Hilux".