Valsts neizlēmība maksā dārgi: autobusu uzņēmums slēdz vairākus reisus
SIA “Norma-A”, autobusu pārvadātājs, kas strādā ar zīmolu "Ecolines", informē par atsevišķu komercreisu slēgšanu maršrutos Rīga–Ventspils un Rēzekne–Daugavpils.
No 2026. gada 13. janvāra tiks slēgts maršruta K7479 reiss Rēzekne–Daugavpils ar atiešanas laiku no Rēzeknes plkst. 12.40, kā arī pretējais reiss Daugavpils–Rēzekne ar atiešanu plkst. 10.30. Tāpat maršruta K7541 Ludza–Rēzekne–Daugavpils reisi tiks slēgti posmā Rēzekne–Daugavpils, saglabājot satiksmi maršrutā Ludza–Rēzekne–Ludza.
Savukārt no 2026. gada 20. janvāra tiks slēgti maršruta K7955 reisi Rīga–Ventspils ar atiešanas laikiem plkst. 9.00 un 19.10, kā arī reisi Ventspils–Rīga ar atiešanu plkst. 8.00 un 14.30.
Kā galvenos iemeslus šādam lēmumam uzņēmums min ilgstošu valsts neizlēmību un skaidras stratēģijas trūkumu komerciālo pārvadājumu jomā. “Ecolines” norāda, ka kopš 2021. gada, kad tika ieviesti komercreisi, Latvijā nav izstrādāta konsekventa valsts politika to attīstībai. Komercreisi tiek veikti paralēli valsts dotētajiem reisiem, kuru kustības saraksti bieži pārklājas, radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus.
Uzņēmums arī uzsver, ka jau vairāk nekā četrus gadus nav izveidots kompensācijas mehānisms par komercreisos pārvadātajiem pasažieriem, kuriem pienākas valsts noteiktās atlaides vai bezmaksas braucieni. Rezultātā pārvadātājiem neesot kompensēti izdevumi vairāku simtu tūkstošu eiro apmērā.
Pēc uzņēmuma paustā, atbildīgās institūcijas – Satiksmes ministrija un Valsts autotransporta direkcija – līdz šim nav pieņēmušas lēmumus minēto jautājumu risināšanai, kas ilgtermiņā samazina pasažieriem pieejamo pārvadājumu apjomu un kvalitāti.
Vienlaikus “Ecolines” turpinās nodrošināt komercreisus Latvijā maršrutos Rīga–Rēzekne, Rīga–Ludza, Rīga–Balvi/Žīguri/Baltinava un Rīga–Ventspils. Biļetes iespējams iegādāties uzņēmuma mājaslapā, mobilajā lietotnē, autoostu kasēs un citos tirdzniecības kanālos.
“Ecolines” ir Latvijas zīmols ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi pasažieru pārvadājumos. Uzņēmums nodrošina gan vietējos, gan starptautiskos reisus, tostarp uz tādām Eiropas pilsētām kā Amsterdama, Berlīne un Prāga. Uzņēmuma autoparkā ir vairāk nekā 200 autobusu, un darbības laikā tas kļuvis par lielāko starptautisko autobusu operatoru Baltijā.