Pirmo reizi Latvijā būs apskatāma izstāde "Tviterkonvojs"
15. janvārī plkst. 18.00 muzejā “Latvieši pasaulē” tiks atklāta izstāde “Tviterkonvojs”, kas iepriekš tikusi eksponēta Eiropas Parlamentā Briselē. Izstādes atklāšanā skatītājus uzrunās Eiropas Parlamenta deputāts Reinis Pozņaks, Tviterkonvoja iniciatīvas autori un izstādes veidotāji. Izstāde līdz 5. februārim būs skatāma muzejā “Latvieši pasaulē” Berga bazārā – Rīgā, Dzirnavu ielā 84.
Izstāde stāsta par “Tviterkonvoja” kustības rašanos un attīstību kopš pirmā tvīta, ļaujot izsekot, kā iniciatīva pārtapa par plašu starptautisku atbalsta kustību Ukrainai. Stāsts veidots piecās tematiskās daļās, kuras papildina video materiāli, izmantojot dalībnieku un sabiedroto uzņemtās fotogrāfijas un video. Izstādes saturs digitāli ir pieejams visās Eiropas Savienības valodās, kā arī ukraiņu valodā.
Viss sākās ar vienu tvītu
Kustības aizsākums meklējams pirmajā nedēļā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, kad palīdzība bija nepieciešama nekavējoties. Impulsu pirmajam konvojam deva internetā publicēts video no Ukrainas ar steidzamu aicinājumu pēc automašīnām, lai nokļūtu līdz frontei.
Drīz pēc tam lavīnas efektu radīja Reiņa Pozņaka tvīts :“Ir laiks manam kontam twitterī. Ukraiņu teritoriālajai aizsardzībai ir ieroči, bet trūkst transporta. Pirmās 9 mašīnas jau aizvedām, bet vajag vēl. Ļoti. Un ātri.”
Ziņa izraisīja lavīnas efektu: cilvēki no visas Latvijas sāka ziedot, piegādāt transportu un palīdzēt ar degvielu. Atsaucība drīz pārauga Latvijas robežas un “Tviterkonvojs” kļuva par starptautisku fenomenu. Līdz šim “Tviterkonvojs” ir palīdzējis nogādāt Ukrainā vairāk nekā 3000 automašīnu un organizējis vairāk nekā 200 konvoju, un palīdzība turpinās.
Par izstādi
Izstādes veidošanu pasūtījusi Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa, kuru pārstāv “Tviterkonvoja” kustības pamatlicējs, tagad Eiropas Parlamenta deputāts Reinis Pozņaks.