Kuldīgas novada iedzīvotāji aicināti baudīt ziemas priekus uz jaunatvērtās āra slidotavas pie Viļa Plūdoņa vidusskolas.
Šodien 15:20
Kuldīgā atklāta bezmaksas slidotava
Kuldīgas novada iedzīvotāji aicināti baudīt ziemas priekus uz jaunatvērtās āra slidotavas Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas basketbola laukumā, kur pieejama arī bezmaksas slidu noma Kuldīgas Sporta hallē.
Kamēr ziema mūs lutina ar zemām temperatūrām, Kuldīgas novada iedzīvotāji aicināti baudīt ziemas priekus uz ledus. No 9. janvāra Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas basketbola laukumā (Piltenes iela 25), pieejama āra slidotava.
Pieejamas arī bezmaksas slidas. Tās saņemt var Kuldīgas Sporta hallē, jautājot dežurantei! Slidu noma: katru dienu no plkst. 12:00 līdz 20:00. Pieejamie izmēri: sieviešu slidas no 37. līdz 42. izmēram, vīriešu slidas – no 37. līdz 46. izmēram.
Kuldīgas novada pašvaldība aicina apmeklētājus būt atbildīgiem – cienīt ieguldīto darbu un nebojāt ledu. Tāpat tā aicina neatstāt aiz sevis nekārtību, lai slidotava mūs varētu priecēt ik dienu, kamēr vien būs atbilstoši laikapstākļi!