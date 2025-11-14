Kuldīga apsver iespēju ieviest tūrisma nodevu
Kuldīga apsver iespēju ieviest tūrisma nodevu par pavadītu nakti kādā no pilsētas naktsmītnēm.
Nodeva paredzēta 1,50 eiro apmērā un iegūtos līdzekļus pilsēta plāno izmantot mārketinga nolūkiem. Tādu priekšlikumu virzīt tālāk nolēmusi novada domes uzņēmējdarbības atbalsta komisijas tūrisma apakškomisija.
Latvijā līdz šim tūrisma nodeva ieviesta tikai vienā pilsētā - 2023. gadā Rīgā tika ieviesa viena eiro maksa par gultasvietu naktī. Nākamā šo jautājumu izskata Liepāja. Bet Lietuvā jau nodevas tiek piemērotas vairākās pilsētās. Tāpat līdzīga prakse novērota Eiropā un pasaulē.
Pēc tūrisma centra un platformu "Booking" un "Airbnb" informācijas Kuldīgā atrodas 76 naktsmītnes un ap 435 gultasvietām, bet visā novadā – ap 665. Vidējais nakšņošanas ilgums novadā ir 1,7 diennaktis, bet naktsmītņu vidējā noslodze – 22%. „Parēķināju, ka ar vidējo nakšņošanas ilgumu Kuldīgā iznāk 59 383 gultas naktis. Ar viena eiro nodevu ieguvums būtu 59 383 eiro," norāda Tūrisma attīstības centra vadītāja Jana Bergmane.